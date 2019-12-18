Рухани: большинство проблем мусульман вызвано вмешательством США

"Рухани, который находится в столице Малайзии для участия в пятом Куала-Лумпурском саммите, проходящем 18-21 декабря, провёл встречу с малайзийским премьер-министром", говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте иранского президента.

"На протяжении последних двух лет Исламская Республика Иран подвергается односторонним и жестоким санкциям", сказал Рухани. "За последние пять месяцев, несмотря на политику максимального давления США, мы смогли улучшить нашу экономическую ситуацию".

Иранский президент отметил, что Тегеран всячески заинтересован в углублении отношений с Малайзией по всем направлениям, в том числе в области науки, энергетики, промышленности, туризма, морского сотрудничества и информационных технологий.

Кроме того, Рухани подчеркнул, что санкции не могут повлиять на решимость Тегерана развивать сотрудничество с Куала-Лумпуром, заявив, что Иран и Малайзия могут расширять сотрудничество в области здравоохранения и медицинских наук.

"Тегеран готов к совместным проектам и инвестициям с Малайзией в рамках двустороннего партнёрства в свободной зоне Джаск на юге Ирана", указал президент.

Рухани также выразил надежду на то, что Куала-Лумпурский саммит приведёт к решению проблем мусульман, в частности, на Ближнем Востоке.

Махатир Мухаммад, в свою очередь, отметил, что Малайзия полна решимости развивать и укреплять торгово-экономические отношения с Исламской Республикой Иран.

Он также подчеркнул, что Куала-Лумпур выступает против односторонних санкции и политики максимального давления против Ирана, заявив, что его страна продолжит торгово-экономическое сотрудничество с Тегераном, несмотря на давление и санкции США.

Пятый Куала-Лумпурский саммит пройдёт 19-21 декабря в малайзийской столице. Саммит в Куала-Лумпуре соберёт на одной площадке 400 человек, в том числе 250 лидеров, официальных лиц, политических деятелей и учёных из 52 стран. В частности, своё участие в саммите в столице Малайзии подтвердили эмир Катара Тамим бен Хамад Аль-Тани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Имран Хан.

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