У некоторых стран существует двойной стандарт в борьбе с терроризмом

На втором заседании по диалогу по вопросам региональной безопасности, состоявшейся в среду в Тегеране, Бабур Шах Якубов заявил, что страны, участвующие в этой встрече, придерживаются общей позиции в отношении региональной безопасности и могут извлечь из нее пользу. Эта возможность была использована для уменьшения существующих проблем безопасности.

Он назвал международный экстремизм серьезной угрозой миру и стабильности во всем мире и отметил: «в некоторых странах существует двойной стандарт против терроризма, и этот подход представляет собой серьезную угрозу для терроризма и осуждается».

Ранее во второй половине дня заместитель секретаря Совета национальной безопасности Узбекистана также встретился с секретарем Совета национальной безопасности Али Шамхани, чтобы обсудить двусторонние вопросы.

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