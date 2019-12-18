18 дек. 2019 г., 17:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83599966
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У некоторых стран существует двойной стандарт в борьбе с терроризмом

У некоторых стран существует двойной стандарт в борьбе с терроризмом

Тегеран, 18 декабря, ИРНА - Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Узбекистана Б.Якубов подчеркнул, что в некоторых странах существует двойной стандарт в борьбе с терроризмом, и этот подход представляет серьезную угрозу для подлинного противодействия терроризму и осуждается.

На втором заседании по диалогу по вопросам региональной безопасности, состоявшейся в среду в Тегеране, Бабур Шах Якубов заявил, что страны, участвующие в этой встрече, придерживаются общей позиции в отношении региональной безопасности и могут извлечь из нее пользу. Эта возможность была использована для уменьшения существующих проблем безопасности.

Он назвал международный экстремизм серьезной угрозой миру и стабильности во всем мире и отметил: «в некоторых странах существует двойной стандарт против терроризма, и этот подход представляет собой серьезную угрозу для терроризма и осуждается».

Ранее во второй половине дня заместитель секретаря Совета национальной безопасности Узбекистана также встретился с секретарем Совета национальной безопасности Али Шамхани, чтобы обсудить двусторонние вопросы.

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