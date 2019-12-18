ФАО выделила 395000 долл. США на борьбу с наводнениями

ФАО взяла на себя обязательство выделить 395000 долларов на реализацию соглашения, которое будет реализовано в Иране в течение двух лет, причем 30% средств будет использовано для закупки проектного оборудования, а остальная часть - для обучения пользователей и участия в них.

Соглашение подписали заместитель министра сельскохозяйственного джихада Ирана Алиморад Акбари и представитель ФАО в стране.

При этом представитель ФАО отметил, что санкции США не ограничат сотрудничество ФАО с Исламской Республикой в этой области.

По его словам, Иран вкладывает средства только во временные, рабочие и тому подобные вопросы, которые, как мы ожидаем, правительства хорошо сделают это.

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