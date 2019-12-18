18 дек. 2019 г., 14:21
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News Code: 83599635
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Иран занимает первое место по знаниям в области неврологии на Ближнем Востоке

Иран занимает первое место по знаниям в области неврологии на Ближнем Востоке

Тегеран, 18 декабря, ИРНА - Иран занимает первое место в регионе по уровню знаний в области неврологии на основе статей за 2018 год, заявил заместитель вице-президента по исследованиям и технологиям Министерства здравоохранения и медицинского образования Шахин Ахундзаде.

«Состояние научного производства в области неврологии существенно возросло, поднявшись на19-ю позицию в мире по количеству статей и 27-ю позицию по ссылкам на статьи», - сказал он.

Иран также занимает 16-е место в мире в области количества клинических медицинских статей, добавил он.

По его словам, «санкции вызвали некоторые проблемы, но у нас есть много фармацевтических продуктов в стране, и мы занимаем седьмое место в фармацевтической промышленности, надеясь достичь самообеспечения с помощью компаний, основанных на знаниях в этой области».

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