МИД Японии: Токио пытается снизить напряжённость

В заявлении говорится, что Япония продолжает свои дипломатические усилия для посредничества между Ираном и США по ослаблению напряжённости на Ближнем Востоке, и будет продолжать это делать дальше.

«В рамках этих дипломатических усилий во время визита Рухани в Токио премьер-министр страны Синдзо Абэ открыто обсудит вопросы двусторонних отношений, региональные и международные вопросы», - говорится в заявлении.

В заявлении МИД Японии говорится, что двухдневная поездка Рухани состоится 20 и 21 декабря, и во время визита президента Ирана Хасана Рухани в Токио состоится саммит лидеров Ирана и Японии.

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