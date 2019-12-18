Шамхани назвал терроризм и экстремизм основными угрозами региона

Выступая на втором заседании по диалогу по вопросам региональной безопасности в Тегеране, Шамхани отметил, что кроме терроризма, вредное присутствие иностранных сил является одним из причин создания терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке.

Заседание по афганской проблематике сегодня проходит в Тегеране с участием советников по национальной безопасности и высокопоставленных представителей безопасности из Ирана, России, Китая, Индии, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана.

«Заседание в этом году посвящено афганской проблематике. Афганистан вовлечен в иностранную оккупацию, гражданскую войну и войну с терроризмом за последние 40 лет. После разгрома ДАИШ в Ираке и Сирии, силы побежденной террористической группировки ДАИШ переданы в Афганистан, где они планируют экспансию в близлежащие страны», заявил глава ВСНБ Ирана.

По его словам, нейтрализация угроз ДАИШ – главная задача.

Шамхани отметил, что пути укрепления взаимодействия в области безопасности для противостояния угрозе терроризма в Афганистане будут изучены в заседании.