18 дек. 2019 г., 10:25
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News Code: 83599028
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Тегеран исключил переговоры с Вашингтоном на любом уровне

Тегеран исключил переговоры с Вашингтоном на любом уровне

Пекин, 18 декабря, ИРНА – Тегеран не готов к диалогу с Вашингтоном на любом уровне, так как США превратили переговоры в неуспешный опыт, выходя из ядерной сделки. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи.

«Иран никогда не ведет переговоры под давлением, ибо переговоры под давлением считается сдачей. Тегеран полностью потерял доверие к Вашингтону», отметил он во вторник в интервью китайскому телеканалу «CGTN».
В ответ на вопрос о сокращении обязательств Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Аракчи заявил, что Тегеран стремится сохранять ядерное соглашение.
«Мы не хотим разрушить соглашение, поэтому мы не вышли из ядерной сделки после выхода США из неё», заверил он.
 

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