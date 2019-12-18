Рухани: Несмотря на санкции, Иран добился значительного прогресса в различных областях

Хасан Рухани, который посетил Малайзию для участия в саммите в Куала-Лумпуре, заявил об этом в среду на встрече с иранцами, проживающими в стране. «Несмотря на экономические санкции и давление, Иран добился значительных успехов в ядерной проблеме и сегодня наши новые центрифуги IR5 работают, а центрифуги IR6 находятся на стадии тестирования», - отметил он.

«Цель США и сионистов - ввести максимальные санкции и давление на Иран – это изолировать нас, но с сопротивлением народа против максимальных экономических санкций и экономического давления условия в стране намного лучше, чем когда-либо другое», - указал он.

«Сегодня наше сопротивление против внешнего давления гораздо выше в экономическом, политическом, социальном, культурном и оборонительном отношении, чем когда-либо прежде», - пояснил он.

Касаясь усилий по улучшению экономической ситуации в стране, Рухани добавил: «Сегодня некоторые автомобильные детали производятся в стране, которые когда-то импортировались из-за рубежа».

«У нас были проблемы в области нефтегазовых установок и строительства турбин и компрессоров, но сегодня мы сами производим их, и санкции и давление врагов, несмотря на проблемы в жизни людей, заставили нас двигаться к самообеспеченности в некоторых областях», - отметил президент.

«Некоторые страны не думали, что мы не можем отреагировать, когда сталкиваемся с военным давлением на море, но мы имели дело с нарушениями их кораблей в Персидском заливе, и когда их усовершенствованные беспилотники проникли в воздушное пространство Ирана, они были разрушены ракетами иранского производства», - добавил он.

Рухани сказал, что «санкции создают проблемы, но если мы можем сопротивляться, их можно превратить в возможность. Сегодня все знают, что выход США из ядерной сделки не был в интересах кого-либо, даже Америки и ее друзей. Американцы должны будут вернуться тем же путем за стол переговоров».

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