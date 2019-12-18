Иран и Словения сделали упор на развитии публичной дипломатии

Аббас Салехи во вторник на встрече с Кристиной Ради, подчеркнув широкие культурные и художественные связи между двумя странами, сказал, что Иран и Словения имеют давнюю историю двусторонних отношений, включая культурные, экономические и политические связи.

«В области культуры и искусства обе страны также подписали культурные соглашения и программы культурного обмена, которые создали хорошую перспективу для будущего культурных и художественных отношений между двумя странами», - отметил он.

«Иран активно участвует в различных областях культуры и искусства, включая кино. Иранское кино занимает значительное место в азиатском и мировом кино», - добавил он.

«Иран неоднократно появлялся в области кино на Всемирных кинофестивалях, в том числе на словенских фестивалях, и мы можем извлечь большую пользу из совместных возможностей кинопроизводства, созданных между режиссерами двух стран», - указал он.

Посол Словении в Тегеране также в свою очередь заявила, что «конечно, культурные и художественные сферы не создают проблем для взаимного обмена между двумя странами и ведут к знакомства двух наций».