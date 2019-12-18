Иран призвал Европу выполнять обязательств по СВПД, чтобы отменить следующие шаги по сокращению

Сегодня утром Али Шамхани на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, учитывая успешную историю стратегического сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления усилий двух стран по созданию стабильности и безопасности в регионе.

Он назвал созыв Второго заседания диалога по региональной безопасности и активное присутствие России и других стран, присутствовавших на встрече, знаком твердой приверженности и решимости этих стран использовать потенциал для поддержания и укрепления мира и безопасности в регионе.

Шамхани назвал причиной отсутствия безопасности в регионе волю внерегиональных стран, особенно США и сионистского режима и заявил, что сохраняющаяся бдительность и продолжающееся региональное коллективное сотрудничество могут обеспечить мир и стабильность, одновременно отражая зло врагов.

«Если Европа продолжит несоблюдение своих обязательств по СВПД, нам нужно будет предпринять следующие шаги, чтобы сбалансировать обязательства», - сказал он, выразив благодарность за поддержку Россией СВПД.

Николай Патрушев также сослался на продолжение встречи по диалогу по региональной безопасности, инициированной Ираном, как наглядное свидетельство чувства ответственности стран региона за сотрудничество в области мира и стабильности.

Второе заседание по диалогу по региональной безопасности проходит сегодня в Тегеране с участием советников по национальной безопасности и высокопоставленных представителей безопасности из Ирана, России, Китая, Индии, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана.

В этом году однодневное заседание, организованное секретариатом Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран, посвящено проблеме Афганистана и всеобъемлющей борьбе с различными формами терроризма в стране.

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