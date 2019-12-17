Иранские фильмы получили награды международного детского кинофестиваля в Индии

Фильм иранского режиссера Аббаса Арама " Вот моя деревня" получил несколько наград детского кинофестиваля. Фильм получил награды в категориях "Лучший режиссер", "лучший сценарий" среди международных фильмов. Кроме того фильм был удостоен награды "Лучший фильм" в премии "Выбор критиков" и "особого приза жюри".

Короткометражный мультфильм "Эта сторона, другая сторона" иранского режиссера Лиды Фазли был удостоен награду в категориях "лучший сценарий" и премию "особого приза жюри".

V международный детский кинофестиваль "Smile international film festival for children & youth" (SIFFCY) прошел с 9-го по 13-е декабря в Нью-Дели.

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