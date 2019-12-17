Новак отметил большой вклад Санаи в наращивании российско-иранской двусторонней торговли

По словам Александра Новака, между Россией и Ираном ведется успешная проработка широкого круга тем двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

“Отношения между Россией и Ираном планомерно развиваются, следуя курсу руководства наших стран. Наши лидеры находятся в постоянном контакте. Благодаря выстроенному конструктивному диалогу мы достигли существенного расширения взаимовыгодного российско-иранского взаимодействия в различных областях торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику”, - отметил он.

По итогам встречи Александр Новак наградил Посла Исламской Республики Иран Мехди Санаи Почетной грамотой Минэнерго России, отметив большой вклад посла в наращивании двусторонней торговли и взаимодействия двух стран.

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