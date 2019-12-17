Рухани прибыл в Куала-Лумпур

Президент Рухани прибыл в столице Малайзии по приглашению премьер-министра Малайзии для участия в пятом Куала-Лумпурском саммите.

Пятый Куала-Лумпурский саммит пройдёт 19-21 декабря в малайзийской столице. Саммит в Куала-Лумпуре соберет на одной площадке 400 человек, в том числе 250 лидеров, официальных лиц, политических деятелей и учёных из 52 стран. В частности, свое участие в саммите в столице Малайзии подтвердили эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Имран Хан.

На саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с мусульманами, в семи областях, включая развитие и управление, интеграцию и благое управление, культуру и идентичность, справедливость и свободу, мир, безопасность и оборону, торговлю и инвестиции, а также управление интернетом и технологиями.

Среди других целей — возрождение исламской цивилизации, найти новые и эффективные решения проблем исламского мира, улучшить дела мусульман, исламских государств и создать глобальную сеть исламских лидеров, интеллектуалов, ученых и элит.

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