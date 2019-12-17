Куала-Лумпурский саммит — инициатива для новых стратегий в исламском мире

Саммит в Куала-Лумпуре соберет на одной площадке лидеров Малайзии, Индонезии, Пакистана, Турции, Ирана и Катара, а еще более 400 интеллектуалов, ученых и элит исламского мира, чтобы обсудить проблемы мусульманских государств, которые привели к разногласиям в исламском мире.

Во вторник утром президент Ирана Хасан Рухани по приглашению премьер-министра Малайзии отправился в Малайзию для участия в международной встрече в Куала-Лумпуре. Кроме того, свое участие в саммите в столице Малайзии подтвердили эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Пятый Куала-Лумпурский саммит пройдёт 19-21 декабря в малайзийской столице. На нем будут обсуждаться вопросы, связанные с мусульманами, в семи областях, включая развитие и управление, интеграцию и благое управление, культуру и идентичность, справедливость и свободу, мир, безопасность и оборону, торговлю и инвестиции, а также управление интернетом и технологиями.

Среди других целей — возрождение исламской цивилизации, найти новые и эффективные решения проблем исламского мира, улучшить дела мусульман, исламских государств и создать глобальную сеть исламских лидеров, интеллектуалов, ученых и элит.

Ранее секретарь Куала-Лампурского саммита сообщил, что до сих пор лидеры, официальные лица, политические деятели и ученых 52 страны мира подтвердили свое участие в саммите.

В связи с этим, газета "Asia Times" сообщила, что все приглашенные лидеры на саммите являются сторонниками политического ислама. "Сегодня исламский мир сталкивается со многими проблемами, а саммит, который пройдет по инициативе Махатира Мохаммада намерен затронуть существующие в исламском мире проблемы", пишет газета.

По данным издания, представители Саудовской Аравии не принимают участие в саммите. "Министр по делам религии Малайзии Муджахид Юсуф Рава сказал, что саммит в Куала-Лумпуре станет важной платформой для передачи истинного послания ислама — мира всему миру и участниками мероприятия будут обсуждены проблемы экстремизма и исламофобии", отмечает газета.

Кроме того, газета Malay Mail назвала это международное мероприятие площадкой для обсуждения проблем исламского мира и поиска новых решений.

Новостной портал "Global Village Space" в Пакистане отметил, что саммит в Малайзии может стать первоначальной инициативой для представления новых стратегий и эффективных решений проблем исламского мира, и его результаты будут обсуждены и рассмотрены на предстоящем саммите организации исламского сотрудничества (ОИС).

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