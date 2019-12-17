Второе заседание «Диалог по безопасности региона» состоится завтра в Тегеране

Второе заседание по диалогу по региональной безопасности состоится завтра в Тегеране с участием советников по национальной безопасности и высокопоставленных представителей безопасности из Ирана, России, Китая, Индии, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана.

В этом году однодневное заседание, организованное секретариатом Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран, посвящено проблеме Афганистана и всеобъемлющей борьбе с различными формами терроризма в стране.

В кулуарах встречи также пройдет двусторонняя встреча советников по национальной безопасности и секретарей стран, присутствующих на встрече.

Первое заседание было проведено в октябре прошлого года с участием Ирана, России, Китая, Индии и Афганистана по вопросу усиления координации между странами региона в борьбе с терроризмом.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472