Бюст персидскому поэту Рудаки открыли в Москве

В событии приняли участие ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Института стран Азии и Африки Игорь Абылгазиев, посол Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи, советник-посланник, временный поверенный в делах Исламской Республики Афганистан в РФ Мохтаат Хамаюн, советник посольства Республики Таджикистан в РФ Шараф Рахимов, профессорско-преподавательский состав и студенты Университета.

"Я очень рад, что мы участвуем в открытии бюста поэта Рудаки в Институте Азии и Африки МГУ. Особенно важно, что открытие бюста проходит именно в этом Институте. Рудаки считается основателем персидской поэзии, ее отцом", рассказал посол Ирана в Москве.

"Мы поддерживаем связь и с Институтом стран Азии и Африки. Я благодарен профессору Абылгазиеву за плодотворное взаимодействие", указал Санаи.

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что «отец персидской поэзии» сыграл огромнейшую роль в становлении культуры целого региона. Он объединил народы и культуру региона. Его творчество, стихи, пародии и сатира бессмертны и являются стрежнем для этих народов и для всей мировой культуры».

«Как ученый, хотел бы сказать, что не все богатство и творчество Рудаки известно. Очень многое до сих пор не открыто и потеряно. Я надеюсь, среди наших студентов найдутся исследователи, которые бы занялись изучением творчества мыслителя», - сказал ректор МГУ.

В конце торжественного мероприятия студенты кафедры иранской филологии Института стран Азии и Африки прочли стихотворения Рудаки на фарси.

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