Посол Италии заявил о неправильном имидже Ирана на международной арене

Итальянский посол на встрече с губернатором Казвина во вторник заявил, что имидж Ирана на международной арене весьма отличается от реалий, иранцы вопреки новостям СМИ – очень душевные и гостеприимные люди.

Он отметил, что можно исправить имидж Ирана путем развития взаимодействия Ирана и Италии.

Перроне также призвал к использованию туристических потенциалов двух стран, указав на экономические отношения провинции Казвин с Италией.

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