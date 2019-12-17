17 дек. 2019 г., 15:08
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News Code: 83598196
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Посол Италии заявил о неправильном имидже Ирана на международной арене

Посол Италии заявил о неправильном имидже Ирана на международной арене

Казвин, 17 декабря, ИРНА – Имидж Ирана на международной арене отличается от реалий в стране. Об этом заявил посол Италии в Тегеране Джузеппе Перроне.

Итальянский посол на встрече с губернатором Казвина во вторник заявил, что имидж Ирана на международной арене весьма отличается от реалий, иранцы вопреки новостям СМИ – очень душевные и гостеприимные люди.
Он отметил, что можно исправить имидж Ирана путем развития взаимодействия Ирана и Италии.
Перроне также призвал к использованию туристических потенциалов двух стран, указав на экономические отношения провинции Казвин с Италией.

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