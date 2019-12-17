Сотрудничество между Ираном и Италией продолжится в свете культурного наследия

"Мы приветствуем сотрудничество Италии в области культурного наследия и готовы укреплять и продолжать это сотрудничество", - заявил Талебиян в понедельник на встрече проекта "Сотрудничество Италии и Ирана в целях развития культурного наследия, туризма и ремесел".

Генеральный директор Управления объектов всемирного наследия в Министерстве культурного наследия, туризма и ремесел Иран Фархад Азизи также на этой встрече сказал, что "одной из стран, которая, несмотря на жесткие санкции США, имеет хорошее культурное сотрудничество с Ираном, является Италия, и мы надеемся, что это сотрудничество может представить возможности страны еще лучше".

глава отдела развития торговли посольства Италии в Иране Аугусто Ди Джоаккино заявил: "Иран и Италия имеют давнюю историю сотрудничества в области культурного наследия, и я уверен, что сотрудничество между Ираном и Италией приведет к очень хорошим результатам".

"Некоторые СМИ изображают образ Ирана как небезопасной страны, в то время как на первой поездке в Иран, увидел безопасность, гостеприимство в стране", - отметил он.

По его словам, Проект итало-иранского сотрудничества по развитию культурного наследия, туризма и ремесел является однолетним проектом, который будет реализован в три этапа в пяти провинциях Ирана.

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