Доха и Эль-Кувейт поддерживают непосредственный диалог с Тегераном: Катар

"Мы готовы сыграть роль посредника между Ираном и соседними арабскими странами, хотя враждебность ряда стран-членов ССГПЗ к Катару не позволяет нам играть эту роль", сказал в понедельник катарский министр в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Он отметил, что страны-члены ССГПЗ должны признать Исламскую Республику Иран своим соседом в регионе. "Они должны начать непосредственный диалог с Ираном вместо обострения напряжённости", добавил он.

По его словам, Катар и Кувейт подчёркивают необходимость диалога с Ираном.

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