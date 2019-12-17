17 дек. 2019 г., 13:26
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Доха и Эль-Кувейт поддерживают непосредственный диалог с Тегераном: Катар

Доха и Эль-Кувейт поддерживают непосредственный диалог с Тегераном: Катар

Тегеран, 17 декабря, ИРНА – Катар и Кувейт как члены Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ) поддерживают непосредственный диалог с Ираном. Об этом заявил заместитель премьре-министра и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы готовы сыграть роль посредника между Ираном и соседними арабскими странами, хотя враждебность ряда стран-членов ССГПЗ к Катару не позволяет нам играть эту роль", сказал в понедельник катарский министр в интервью телеканалу "Аль-Джазира".
Он отметил, что страны-члены ССГПЗ должны признать Исламскую Республику Иран своим соседом в регионе. "Они должны начать непосредственный диалог с Ираном вместо обострения напряжённости", добавил он.
По его словам, Катар и Кувейт подчёркивают необходимость диалога с Ираном.

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