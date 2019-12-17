Иран и Россия начали новый сезон сотрудничества в области кино

"Мы в Фонде кино имени Фараби занимаемся тем, что происходит в кино, включая разработку сценариев, производство фильмов, организацию фестивалей и международную дистрибуцию иранских фильмов. Фонд кино имени Фараби является лидером международной деятельности в сфере иранского кино: от совместного производства до налаживания взаимопонимания с другими странами, кинопроката и кинообмена", - сказал Табеш.

Как он отметил, в этом году иранское кино имеет своих трёх представителей на Оскаре - короткометражный фильм, мультфильм и документальный фильм. Это показывает, что новое поколение обладает возможностями и знаниями, которые могут конкурировать на международном уровне.

На встрече стороны обсудили сотрудничество в области совместного производства визуальных работ для детей и подростков, межфестивальное сотрудничество, общие рынки, разработку рамок для совместной деятельности.

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