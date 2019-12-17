Все страны хотят хороших отношений с Ираном, заявил Рухани

Перед началом поездки в Японию и Малайзию для участия в пятом Куала-Лумпурском саммите, Рухани во вторник утром заявил, что он посетит Малайзию и Японию по приглашению премьер-министров двух стран.

"Лидеры важных стран из мусульманского мира примут участие в Куала-Лумпурском саммите", заявил он, добавив, что у Ирана и Малайзии общая позиция по региональным вопросам и мусульманскому миру.

"Мы считаем, что проблемы мусульманского мира должны разрешить путем диалога", отметил он.

Пятый Куала-Лумпурский саммит пройдет 19-20 декабря и в нем примут участие 400 человек, в том числе 250 лидеров, официальных лиц, политических деятелей и ученых из 25 стран.

"Японцы после победы Исламской революции инвестировали в Иран, и теперь у нас тесные переговоры по вопросам окружающей среды", добавил он, указав на 90-летие установления дипломатических отношений между Ираном и Японией.

По его словам, сокращение отношений Японии с Ираном из-за жестких давлений и незаконных санкций США носит временный характер.

Рухани заверил, что упрощение двусторонних связей между Тегераном и Токио будет изучены в ходе поездки.

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