17 дек. 2019 г., 09:52
Journalist ID: 2390
News Code: 83597467
0 Persons

Tags

Все страны хотят хороших отношений с Ираном, заявил Рухани

Все страны хотят хороших отношений с Ираном, заявил Рухани

Тегеран, 17 декабря, ИРНА – Жесткие давления и незаконные санкции США временные, и все страны хотят хороших и тесных отношений с Ираном. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Перед началом поездки в Японию и Малайзию для участия в пятом Куала-Лумпурском саммите, Рухани во вторник утром заявил, что он посетит Малайзию и Японию по приглашению премьер-министров двух стран.
"Лидеры важных стран из мусульманского мира примут участие в Куала-Лумпурском саммите", заявил он, добавив, что у Ирана и Малайзии общая позиция по региональным вопросам и мусульманскому миру.
"Мы считаем, что проблемы мусульманского мира должны разрешить путем диалога", отметил он.
Пятый Куала-Лумпурский саммит пройдет 19-20 декабря и в нем примут участие 400 человек, в том числе 250 лидеров, официальных лиц, политических деятелей и ученых из 25 стран.
"Японцы после победы Исламской революции инвестировали в Иран, и теперь у нас тесные переговоры по вопросам окружающей среды", добавил он, указав на 90-летие установления дипломатических отношений между Ираном и Японией.
По его словам, сокращение отношений Японии с Ираном из-за жестких давлений и незаконных санкций США носит временный характер.
Рухани заверил, что упрощение двусторонних связей между Тегераном и Токио будет изучены в ходе поездки.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Tags

Your Comment

You are replying to: .
1 + 10 =