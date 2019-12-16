16 дек. 2019 г., 20:19
Journalist ID: 2177
News Code: 83597096
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Зариф примет участие в конференции "Диалог Райсина" в Индии

Зариф примет участие в конференции "Диалог Райсина" в Индии

Тегеран, 16 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф примет участие в конференции "Диалог Райсина", которая пройдет в январе 2020 года в Нью-Дели.

Глава МИД Ирана примет участие в пятой международной конференции "Диалог Райсина 2020", которая состоится в индийской столице 14-16 января. Об этом сообщили в Twitter конференции.

Кроме того, на странице конференции в Twitter сообщили, что Зариф выступит с речью на конференции "Диалог Райсина".

Напомним, что глава иранской дипломатии в 2019 году принял участие в четвертой международной конференции "Диалог Райсина". Тема диалога конференции в этом году стала – “Переустройство мира: новая геометрия; динамичное партнерство; неопределенные результаты".

Дискуссии были направлены на решение вопросов, возникающих в результате происходящих глобальных преобразований и изменений в мировом порядке, вызванных уникальными лидерами, инновационными партнерствами и новыми технологиями.

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