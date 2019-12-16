16 дек. 2019 г., 17:29
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Фильм иранского режиссера получил награду за лучший фильм на кинофестивале во Франции

Фильм иранского режиссера получил награду за лучший фильм на кинофестивале во Франции

Тегеран, 16 декабря. ИРНА — Фильм иранского режиссера армянского происхождения Анаит Абад «Ева» получил награду за лучший фильм на фестивале иранского кино во Франции.

15 декабря во франции завершилось первый фестиваль иранского кино. Награду за «Лучший фильм» завоевал «Ева». Второе место среди лучших фильмов кинофестиваля занял «Дом на улице 41», а третье место — Вилаиха (обитатели Виллы).

Снятый армяно-иранским режиссером фильм «Ева» рассказывает о женщине, которая избегает своих влиятельных родственников со своей дочерью Наре и после смерти мужа укрывается в одной из деревень Карабаха, в Армении, где она должна жить, скрываясь от родственников.

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