Рухани посетит с визитом Японию 20 декабря

"Ирано-японские отношения особенно усилились и расширились благодаря обмену визитами на самом высоком уровне", заявил Аракчи на форуме "Развитие отношений между Ираном и Японией".

По его словам, ответный визит президента Рухани в Токио после визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран в июне текущего года состоится 20 декабря.

Обмен визитами на самом высоком уровне в то время, когда Иран и Япония отмечают 90-летие установления дипломатических отношений между двумя странами показывает укрепление двусторонних отношений.

Прошлую неделю японская газета со ссылкой японского премьера сообщила, что в настоящее время в Токио обсуждаются возможности организации подобной встречи.

"Токио продолжит дипломатические усилия по снижению напряженности и установления стабильности на Ближнем Востоке", цитирует Абэ агентство Kyodo.

По данным издания, визит президента Ирана в Японию направлен на снижение напряженности в отношениях между Ираном и США на Ближнем Востоке.

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