16 дек. 2019 г., 15:48
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News Code: 83596765
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Иран занял первое место по производству противоракового лекарства в регионе

Иран занял первое место по производству противоракового лекарства в регионе

Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Иран за последние годы лидирует в регионе в области производства противораковых препаратов, как говорят иранские власти.

Генеральный директор компании, основанной на знаниях "Эксир Нано Сина" Махназ Гоми отметила, что компания в настоящее время производит 3 противораковых препарата: "Sina Doxosome", "Sina Curcumin" и "Sina Ampholeish".
По её словам, указанные препараты экспортируются в Китай, Сирию и Казахстан стоимостью 1 млн. долларов.
Она отметила, что два противораковых препарата "Sinanomin" и "Sinalio" вскоре будут произведены.
Ранее противораковые препараты импортировали в страну, но собственное производство "Sina Doxosome" ежегодно экономит 6 млн. долларов.

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