Иран занял первое место по производству противоракового лекарства в регионе

Генеральный директор компании, основанной на знаниях "Эксир Нано Сина" Махназ Гоми отметила, что компания в настоящее время производит 3 противораковых препарата: "Sina Doxosome", "Sina Curcumin" и "Sina Ampholeish".

По её словам, указанные препараты экспортируются в Китай, Сирию и Казахстан стоимостью 1 млн. долларов.

Она отметила, что два противораковых препарата "Sinanomin" и "Sinalio" вскоре будут произведены.

Ранее противораковые препараты импортировали в страну, но собственное производство "Sina Doxosome" ежегодно экономит 6 млн. долларов.

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