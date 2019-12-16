16 дек. 2019 г., 15:24
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ВОЗ поблагодарила Иран за достижения в области всеобщего охвата услугами здравоохранения

ВОЗ поблагодарила Иран за достижения в области всеобщего охвата услугами здравоохранения

Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Представитель Всемирной организации здравоохранении (ВТО) в Иране Кристоф Хамельманн высоко оценил успехи Исламской Республики в области всеобщего охвата услугами здравоохранения за последние 40 лет, назвав односторонние санкции угрозой против медицинской системы и здравья иранского народа.

Он по случаю международного дня всеобщего охвата услугами здравоохранения заявил, что международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения в этом году отмечается под названием "Приверженность обещаниям".
Всеобщий охват услугами здравоохранения подготовит почву для обеспечения медицинских услуг всем без финансовой проблемы.

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