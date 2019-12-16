Иранская cкалолазка завоевала золото на чемпионате Азии

Она в дисциплине болдеринга получила золото, а по лазанию на трудность – серебро.
7 скалолазов из Ирана приняли участие в этом турнире, который 12 декабря начался в Индии.
Напомним, Рахил Рамезани также выиграла золото по болдерингу на чемпионате Азии.
Занджан, 16 декабря, ИРНА – Иранка Махя Дарабиан завоевала 2 медали на чемпионате Азии по скалолазанию среди кадетов в Индии.
Она в дисциплине болдеринга получила золото, а по лазанию на трудность – серебро.
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