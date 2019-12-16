Иран вновь подал в суд на ИКАО за санкции США против авиационной промышленности

"С помощью министерства иностранных дел мы проверяем санкции США в отношении иранской авиации, и уже направили несколько писем в ИКАО, чтобы она не применяла санкции США против иранской авиационной промышленности", - сказал он.

"Некоторые европейские страны, которые против своего желания ввели санкции против иранских авиакомпаний, написали в ИКАО, что санкции США против иранской авиационной промышленности являются не техническими, а скорее политическими, и настаивали на том, чтобы ограничения в отношении иранских авиакомпаний тоже были политическими, а не техническими", - отметил он.

Он назвал ценным ответ Европы ИКАО и её поддержку иранской авиационной промышленности.

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