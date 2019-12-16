Почта Ирана поднялась на 9 позиций в мировом рейтинге

"Национальная иранская почтовая компания входит в число 40 стран в мире и занимает лидирующие позиции в области технологий и технологических разработок", - сказал он.

"Количество рейсов в Иране меньше и занимает больше времени, чем в других странах", - сказал он.

"Адресация на упаковках заключается в том, что мы вставляем печатно все адреса и отправляем их. Качество пакетов, которые мы используем для иностранных посылок пластичны и различны, а также с использованием новых технологий Национальной почтовой компании привело к тому, чтобы наша почта вошла в число лучших в мире", - пояснил он.

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