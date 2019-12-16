16 дек. 2019 г., 13:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83596400
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Почта Ирана поднялась на 9 позиций в мировом рейтинге

Почта Ирана поднялась на 9 позиций в мировом рейтинге

Тегеран, 16 декабря, ИРНА - Член дирекции Национальной почтовой компании Ирана Мохаммад Реза Гадери объявил о поднятии почты Иран на 9 позиций в оценках Всемирного почтового союза, заявив, что страна заняла 48-е место в оценках прошлого года, а уже в 2019 году 39-место.

"Национальная иранская почтовая компания входит в число 40 стран в мире и занимает лидирующие позиции в области  технологий и технологических разработок", - сказал он.

 "Количество рейсов в Иране меньше и занимает больше времени, чем в других странах", - сказал он.

"Адресация на упаковках заключается в том, что мы вставляем печатно все адреса и отправляем их.  Качество пакетов, которые мы используем для иностранных посылок пластичны и различны, а также с использованием новых технологий Национальной почтовой компании привело к тому, чтобы наша почта вошла в число лучших в мире", - пояснил он.

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