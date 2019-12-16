Экспорт 12000 тонн металлопродукции из иранского Исфарайена

"Пять тысяч из этих продуктов были экспортированы в Россию, которая сама владеет ведущей технологией производства и экспорта стали, а остальные были поставлены в Турцию и Европейский Союз", - указал он.

Он пояснив, что качество и технология, используемые в стальной продукции Esfarain, продолжают привлекать старых клиентов и привлекать еще новых, отметил, что сейчас на металлургическом комбинате Исфарайен определенно экспортируется 1500 тонн продукции завода.

"После участия в Международной выставке "Металл-Экспо" в России российские компании посетили металлургический комбинат Исфарайен, и мы надеемся увидеть увеличение производства и экспорта металлопродукции в ближайшие месяцы", - заявил он.

По данным ИРНА, металлургический комбинат Исфарайен является одной из компаний, входящих в Иранскую Организацию промышленного развития и реконструкции (IDRO Group), и крупнейшим производителем деталей и профилей из легированной стали на Ближнем Востоке, способным производить 140 типа легированной стали.

Эсфарайн расположен в 60 км к юго-востоку от Боджнурда в центре Северного Хорасана.

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