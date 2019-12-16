16 дек. 2019 г., 12:11
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News Code: 83596278
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Иранка стала лучшей актрисой французского политического кинофестиваля

Иранка стала лучшей актрисой французского политического кинофестиваля

Тегеран, 16 декабря, ИРНА - В конкуренции с такими всемирно известными актрисами, как Пенелопа Крус, Кира Найтли и Сандрин Боннер, Эльназ Шакредуст получила звание лучшей актрисы за фильм "Ночь полнолуния" на Фестивале политических фильмов в Каркасоне во Франции.

Эльназ Шакредуст, которая завоевала этот титул за лучшую женскую роль на национальном кинофестивале Fajr, сыграв главную роль в фильме "Ночь полнолуния", получила награду за лучшую женскую роль на конкурсе политических фильмов.

"Ночь полнолуния" в постановке режиссёра Наргес Абьяр рассказывает о реальной жизни брата бывшего лидера террористической группировки "Джундолла" Абдоллы Малека Риги из юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан.

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