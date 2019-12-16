Иранка стала лучшей актрисой французского политического кинофестиваля

Эльназ Шакредуст, которая завоевала этот титул за лучшую женскую роль на национальном кинофестивале Fajr, сыграв главную роль в фильме "Ночь полнолуния", получила награду за лучшую женскую роль на конкурсе политических фильмов.

"Ночь полнолуния" в постановке режиссёра Наргес Абьяр рассказывает о реальной жизни брата бывшего лидера террористической группировки "Джундолла" Абдоллы Малека Риги из юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472