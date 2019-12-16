Россия из-за технической проблемы оставила работу на ядерном объекте в Фордо: Иран

Говоря о предстоящем визите иранского президента Хасана Рухани в Токио, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана отметил: "Мы работаем над датами визита. Япония является важной страной на востоке Азии, а Иран – важная страна на западе Азии. У этих стран хорошие и давние отношения".
Обмен заключенными между Ираном и США
"У Ирана менее 3000 заключенных из-за различных преступлений в других странах. Также есть ряд заключенных из остальных стран в наших тюрьмах. Иран, исходя из гуманитарных соображений, готов к обмену заключенными", заявил Мусави.
По его словам, Иран готов пойти на обмен заключенными с США, мяч на американской стороне.
"Американские заключенные арестованы по обвинению в шпионаже, но иранские граждане в США считаются заложниками, и из-за сфабрикованных обвинений находятся в тюрьме", добавил он.
Иран приветствует попытки для сокращения напряженности с Саудовской Аравией
В ответ на вопрос об обмене делегациями между Ираном и Саудовской Аравией, официальный представитель заявил, что Тегеран приветствует попытки для сокращения напряженности с Эр-Риядом, но иногда двуличные высказывания саудовских властей противоречат попыткам для сокращения напряженности между двумя странами.
Иран изучает 5-й шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД
Мусави отметил, что Иран серьезно изучает 5-й шаг по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Надеемся, что европейские стороны выполнят свои обязательства до истечения срока".
Россия предоставит Ирану кредит в 5 млрд долларов
Мусави подтвердил, что Москва предоставит Тегерану кредит в 5 млрд долларов. Он отметил, что у Ирана и России совместные проекты, и они договорились об обеспечении кредита.
Тегеран, 16 декабря, ИРНА – "Мы считаем, что Россия не отказалась от сотрудничества с Ираном, а из-за технической проблемы оставила работу. Иранские и российские эксперты изучают этот вопрос", об этом заявил в понедельние официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Говоря о предстоящем визите иранского президента Хасана Рухани в Токио, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана отметил: "Мы работаем над датами визита. Япония является важной страной на востоке Азии, а Иран – важная страна на западе Азии. У этих стран хорошие и давние отношения".
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