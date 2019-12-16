Иран призвал к разрешению региональных конфликтов мирным путем

"Мы считаем, что нам нужна фундаментальная смена парадигмы в нашем регионе, основанная на когнитивной перестройке и признании необходимости региональной договоренности о безопасности и сотрудничестве под эгидой ООН", заявил иранский министр, выступая на заседании форума Доха-2019. "Это не новый вопрос: действительно, мы предлагаем это с 1985 года", добавил Зариф.

"Недавнее предложение президента Ирана Хасана Рухани было представлено под названием "Ормузская мирная инициатива" (Надежда) – является продолжением нашей приверженности всеобъемлющим региональным рамкам для конструктивного взаимодействия", отметил министр иностранных дел Ирана.

По его словам, "Ормузская мирная инициатива" основана на признании ответственности каждого государства в регионе за обеспечение мира, стабильности и процветания в соседних странах.

Зариф также подчеркнул необходимость сохранения территориальной целостности, политической независимости и сотрудничества для искоренения терроризма, экстремизма и этнических напряженностей.

Он призвал к таким общим принципам, как диалог и взаимное уважение согласно равенству и невмешательство во внутренние деля других стран.

Глава иранского МИДа в кулуарах форума Доха-2019 встретился со своими коллегами из различных стран.

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