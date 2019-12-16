Иран призвал к разрешению региональных конфликтов мирным путем

"Мы считаем, что нам нужна фундаментальная смена парадигмы в нашем регионе, основанная на когнитивной перестройке и признании необходимости региональной договоренности о безопасности и сотрудничестве под эгидой ООН", заявил иранский министр, выступая на заседании форума Доха-2019. "Это не новый вопрос: действительно, мы предлагаем это с 1985 года", добавил Зариф.
"Недавнее предложение президента Ирана Хасана Рухани было представлено под названием "Ормузская мирная инициатива" (Надежда) – является продолжением нашей приверженности всеобъемлющим региональным рамкам для конструктивного взаимодействия", отметил министр иностранных дел Ирана.
По его словам, "Ормузская мирная инициатива" основана на признании ответственности каждого государства в регионе за обеспечение мира, стабильности и процветания в соседних странах.
Зариф также подчеркнул необходимость сохранения территориальной целостности, политической независимости и сотрудничества для искоренения терроризма, экстремизма и этнических напряженностей.
Он призвал к таким общим принципам, как диалог и взаимное уважение согласно равенству и невмешательство во внутренние деля других стран.
Глава иранского МИДа в кулуарах форума Доха-2019 встретился со своими коллегами из различных стран.
Тегеран, 16 декабря, ИРНА – В рамках Ормузской мирной инициативы, можно разрешить региональные конфликты и проблемы путем улучшения отношений и раннего предупреждения. Об этом заявил в воскресенье глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.
"Мы считаем, что нам нужна фундаментальная смена парадигмы в нашем регионе, основанная на когнитивной перестройке и признании необходимости региональной договоренности о безопасности и сотрудничестве под эгидой ООН", заявил иранский министр, выступая на заседании форума Доха-2019. "Это не новый вопрос: действительно, мы предлагаем это с 1985 года", добавил Зариф.
-
Концерт-шоу "Нация любви" в Тегеране
Концерт-шоу "Нация любви" прошло в Тегеране в телебашне Азади.
-
Крепость Раен
Глинобитная крепость в провинции Керман на юго-востоке Ирана. Средневековый глинобитный город…
-
Гости иранского Зайендеруда
Зайендеруд в Исфахане (река в Иране протяжённостью 400 км) принимает множество перелетных птиц…
-
Дом Минаи в Тегеране
Дом Минаи площадью 466 км относится к периоду Каджаров и находится в Тегеране, на улице Вали…
-
Фильм иранского режиссера получил за лучший фильм на кинофестивале во Франции
Тегеран, 16 декабря. ИРНА — Фильм иранского режиссера армянского происхождения Анаит Абад «Ева»…
-
Шахматист из Ирана стал победителем международного турнира по блицу в Испании
Тегеран, 16 декабря. ИРНА — Иранский Шахматист Мохаммад Амин Табатабаи завоевал золотую медаль…
-
Рухани посетит с визитом Японию 20 декабря
Тегеран, 16 декабря. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани совершит официальный визит в Японию…
-
Иран занял первое место по производству противоракового лекарства в регионе
Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Иран за последние годы лидирует в регионе в области производства…
-
ВОЗ поблагодарила Иран за достижения в области всеобщего охвата услугами здравоохранения
Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Представитель Всемирной организации здравоохранении (ВТО) в Иране…
-
Иранская cкалолазка завоевала золото на чемпионате Азии
Занджан, 16 декабря, ИРНА – Иранка Махя Дарабиан завоевала 2 медали на чемпионате Азии по скалолазан…
Your Comment