16 дек. 2019 г., 11:30
Journalist ID: 2390
News Code: 83596186
0 Persons

Tags

Иран призвал к разрешению региональных конфликтов мирным путем

Иран призвал к разрешению региональных конфликтов мирным путем

Тегеран, 16 декабря, ИРНА – В рамках Ормузской мирной инициативы, можно разрешить региональные конфликты и проблемы путем улучшения отношений и раннего предупреждения. Об этом заявил в воскресенье глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы считаем, что нам нужна фундаментальная смена парадигмы в нашем регионе, основанная на когнитивной перестройке и признании необходимости региональной договоренности о безопасности и сотрудничестве под эгидой ООН", заявил иранский министр, выступая на заседании форума Доха-2019. "Это не новый вопрос: действительно, мы предлагаем это с 1985 года", добавил Зариф.
"Недавнее предложение президента Ирана Хасана Рухани было представлено под названием "Ормузская мирная инициатива" (Надежда) – является продолжением нашей приверженности всеобъемлющим региональным рамкам для конструктивного взаимодействия", отметил министр иностранных дел Ирана.
По его словам, "Ормузская мирная инициатива" основана на признании ответственности каждого государства в регионе за обеспечение мира, стабильности и процветания в соседних странах.
Зариф также подчеркнул необходимость сохранения территориальной целостности, политической независимости и сотрудничества для искоренения терроризма, экстремизма и этнических напряженностей.
Он призвал к таким общим принципам, как диалог и взаимное уважение согласно равенству и невмешательство во внутренние деля других стран.
Глава иранского МИДа в кулуарах форума Доха-2019 встретился со своими коллегами из различных стран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Tags

Your Comment

You are replying to: .
8 + 6 =