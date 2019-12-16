Рухани поздравил Казахстан с годовщиной независимости

"Поздравляю Вас (Касым Жомарта Токаева, -ред.) и народ Вашей страны с 28-й годовщиной независимости Республики Казахстан", - сказал он в послании президенту Казахстана.

"Я хотел бы выразить своё удовлетворение развитием сотрудничества между двумя странами в общих интересах за последние три десятилетия", - отметил он.

"В свете совместных усилий я надеюсь увидеть продолжение консультаций и дальнейшее расширение отношений между Исламской Республикой Иран и Республикой Казахстан на двусторонней, региональной и международной аренах", - заключил Рухани.

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