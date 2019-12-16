16 дек. 2019 г., 11:01
Journalist ID: 2388
News Code: 83596128
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Рухани поздравил Казахстан с годовщиной независимости

Рухани поздравил Казахстан с годовщиной независимости

Тегеран, 16 декабя, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани поздравил Казахстан с годовщиной независимости и выразил надежду, что в свете совместных усилий будут продолжены консультации и произойдёт дальнейшее расширение ирано-казахстанских отношений на двусторонней, региональной и международной аренах.

"Поздравляю Вас (Касым Жомарта Токаева, -ред.) и народ Вашей страны с 28-й годовщиной независимости Республики Казахстан", - сказал он в послании президенту Казахстана.

"Я хотел бы выразить своё удовлетворение развитием сотрудничества между двумя странами в общих интересах за последние три десятилетия", - отметил он.

"В свете совместных усилий я надеюсь увидеть продолжение консультаций и дальнейшее расширение отношений между Исламской Республикой Иран и Республикой Казахстан на двусторонней, региональной и международной аренах", - заключил Рухани.

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