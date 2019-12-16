Иранский фотограф завоевал золото на Кыргызском фестивале фотографии

Международный филармонический фотофестиваль был организован Азиатской ассоциацией фотографов в сотрудничестве с Focus в Кыргызстане и под эгидой Международной федерации фотографического искусства (FIAP) и Фотографического общества Америки (PSA). Те фото, что демонстрируются на фестивале, и фотографии, отобранные на нём и записанные в архив FIAP на имя фотографа, также принимаются в расчёт для получения титулов FIAP.

Бахрам Баят завоевал золотую медаль в секции "Музыка".

Ранее он завоёвывал различные титулы и награды на национальных и международных фестивалях.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472