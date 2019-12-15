В малайзии назвали санкции против Ирана международной диктатурой

"Малайзия потеряла большой рынок после санкций США в отношении Ирана, мы не верим в санкции, которые направлены на то, чтобы заставить страны принять конкретные идеологии и сменить режим", сказал премьер-министр Малайзии в интервью телеканалу Al Jazeera на полях форума Дохе, проходящем в Катаре.

По его словам, санкций против Ирана не только виляют на экономику этой страны, но и на экономке всех ее торговых партнеров.

При этом Мохамад подчеркнул, что Малайзия выступает против односторонних санкций и политику максимального давления против Ирана.

Напомним, что в субботу премьер-министр Малайзии заявил, что санкции США в адрес Ирана открыто нарушают международное право и Устав ООН.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409