В Малайзии санкции против Ирана назвали международной диктатурой

"Малайзия потеряла большой рынок после введения санкций США в отношении Ирана, мы не верим в санкции, которые направлены на то, чтобы заставить страну принять конкретную идеологию и сменить режим", сказал премьер-министр Малайзии в интервью телеканалу Al Jazeera в кулуарах форума в Дохе, проходящем в Катаре.

По его словам, санкции против Ирана не только влияют на экономику этой страны, но и на экономику всех её торговых партнёров.

При этом Махатхир подчеркнул, что Малайзия выступает против односторонних санкций и политики максимального давления на Иран.

Напомним, что в субботу премьер-министр Малайзии заявил, что санкции США в адрес Ирана открыто нарушают международное право и Устав ООН.

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