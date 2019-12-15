Иран завоевал первую в историю международную медаль в Qazaq Kuresi

Иранский спортсмен Яздан-панах в весовой категории до 100 кг в полуфинале уступив сопернику из Казахстана, завоевал бронзовую медаль и принес первую в истории Ирана медаль в Qazaq Kuresi.

15 декабря 2019 года в Казахстане стартовал чемпионат мира по Qazaq Kuresi. На ЧМ выступают сборные из 40 стран: Украины, Грузии, Австрии, Норвегии, Эстонии, Франции, Ирландии, Германии, Пакистана, Узбекистана, Ирана, Великобритании, Кыргызстана, Индии, Литвы, Словении, России и другие.

Qazaq Kuresi — Один из древнейших видов спорта сегодня пользуется большой популярностью не только в Казахстане. В 2016 году ЮНЕСКО внесла qazaq kuresi в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

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