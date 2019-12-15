15 дек. 2019 г., 18:17
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News Code: 83595586
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Иран завоевал первую в историю международную медаль в Qazaq Kuresi

Иран завоевал первую в историю международную медаль в Qazaq Kuresi

Тегеран, 15 декабря. ИРНА — Иранец Ахмад Яздан-панах принес первую в истории сборной Ирана международную медаль в Qazaq Kuresi.

Иранский спортсмен Яздан-панах в весовой категории до 100 кг в полуфинале уступив сопернику из Казахстана, завоевал бронзовую медаль и принес первую в истории Ирана медаль в Qazaq Kuresi.

15 декабря 2019 года в Казахстане стартовал чемпионат мира по Qazaq Kuresi.  На ЧМ выступают сборные из 40 стран: Украины, Грузии, Австрии, Норвегии, Эстонии, Франции, Ирландии, Германии, Пакистана, Узбекистана, Ирана, Великобритании, Кыргызстана, Индии, Литвы, Словении, России и другие.

Qazaq Kuresi — Один из древнейших видов спорта сегодня пользуется большой популярностью не только в Казахстане. В 2016 году ЮНЕСКО внесла qazaq kuresi в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

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