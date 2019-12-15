15 дек. 2019 г., 17:28
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News Code: 83595531
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Экспорт ковров ручной работы из Ирана за 4 месяца составил $30 млн

Экспорт ковров ручной работы из Ирана за 4 месяца составил $30 млн

Тегеран, 15 декабря. ИРНА — За первые 4 месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 июля 2019 года) экспорт ковров ручной работы из Ирана составил $30 млн, сообщил глава Союза производителей и экспортеров ковров ручной работы Ирана Абдоллах Бахрами.

По его словам, общий объем экспорта ковров ручной работы из Ирана в зарубежные страны в прошлом году (с 21 марта 2018 года по 20 марта 2019 года) составил $420 млн.

Бахрами добавил, что страна способна ежегодно ткать 6 млн квадратных метров ковров ручной работы на общую сумму $3 млрд. "Почти 90% от общего производства ковров ручной работы отправляется за рубеж. Основными покупателями иранских ковров ручной работы являются Германия, ОАЭ, Южная Африка, Япония и Китай", указал он.

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