Зариф рассказал о целях "Ормузской мирной инициативы"

Тегеран, 15 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на полях Форума Дохе провел встречу с членами Совета старейшин. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

"Стороны обменились мнениями по вопросам двусторонних отношений, важным и актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", говорится в сообщении МИД.

"Кроме того, во время встречи, на которой присутствовал бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Зариф рассказал о целях иранской инициативы по безопасности в районе Ормузского пролива", следует из сообщения МИД.

Глава иранской дипломатии находится в Дохе ля участия в Форуме Дохе. Doha Forum - международная престижная платформа для диалога, основанная в 2000 году и объединяющая мировых политических и экономических лидеров, представителей международных организаций и экспертов для обсуждения проблем современного мира и обмена идеями о путях их решения.

Напомним, что в сентябре 2019 года президент Ирана Хасан Рухани во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предоставил "Ормузскую мирную инициативу", пригласив страны, на которых сказываются события в Персидском заливе в "Коалицию надежды" по обеспечению безопасности водных маршрутов. В октябре министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил все государства Персидского залива принять участие в инициативе Ирана по обеспечению безопасности в регионе.

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