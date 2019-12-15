Иран и германская компания "Siemens" договорились о строительстве электростанций класса F

"Иранская компания "MAPNA Group" и германская "Siemens" подписали договор о строительстве 8 электростанций класса F мощностью 500 мВт и передаче технологий газовых турбин класса F в Иран", отметил он.

По его словам, электростанции класса F будут созданы в таких городах, как Бендер-Аббас, Андимешк, Сахан, Рамин (Ахваз), Лорестан, Тегеран, Исфахан и Буин-Захра.

Сумма инвестиций на строительство электростанций составит 500 млн. евро.

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