15 дек. 2019 г., 15:54
Journalist ID: 2390
News Code: 83595391
0 Persons

Иран и германская компания "Siemens" договорились о строительстве электростанций класса F

Иран и германская компания "Siemens" договорились о строительстве электростанций класса F

Тегеран, 15 декабря, ИРНА – В Иране началось строительство электростанций класса F мощностью 500 мВт. Об этом сообщил в субботу исполнитель планов электростанций комбинированного цикла Алиреза Насроллахи.

"Иранская компания "MAPNA Group" и германская "Siemens" подписали договор о строительстве 8 электростанций класса F мощностью 500 мВт и передаче технологий газовых турбин класса F в Иран", отметил он.
По его словам, электростанции класса F будут созданы в таких городах, как Бендер-Аббас, Андимешк, Сахан, Рамин (Ахваз), Лорестан, Тегеран, Исфахан и Буин-Захра.
Сумма инвестиций на строительство электростанций составит 500 млн. евро.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
1 + 6 =