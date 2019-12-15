Глава МИД Ирана и премьер-министр Катара обсудили двустороннее сотрудничество

Стороны на этой встрече обсудили двустороннее сотрудничество и региональные события.

Зариф также сегодня встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара.

Главы МИД Ирана и Катара обменялись мнениями вокруг региональных событий и двусторонних отношений.

Встречи с премьер-министром Польши и советником национальной безопасности Ирака также были включены в повестку дня Зарифа в кулуарах форума Доха-2019.

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