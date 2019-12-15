15 дек. 2019 г., 15:26
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News Code: 83595342
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Глава МИД Ирана и премьер-министр Катара обсудили двустороннее сотрудничество

Глава МИД Ирана и премьер-министр Катара обсудили двустороннее сотрудничество

Тегеран, 15 декабря, ИРНА – Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье встретился с премьер-министром Катара Абдуллой бин Нассера бин Халифой Аль Тани в кулуарах форума Доха-2019.

Стороны на этой встрече обсудили двустороннее сотрудничество и региональные события.
Зариф также сегодня встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара.
Главы МИД Ирана и Катара обменялись мнениями вокруг региональных событий и двусторонних отношений.
Встречи с премьер-министром Польши и советником национальной безопасности Ирака также были включены в повестку дня Зарифа в кулуарах форума Доха-2019.

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