Новый посол Ирана в России встретился с Рухани

Глава правительства на этой встрече пожелал новому послу в Москве успехов, указав на хорошие двусторонние отношения и региональное и международное взаимодействие Ирана и России.

Рухани призвал нового иранского посла к представлению потенциалов страны бизнесменам и инвесторам частного и государственного секторов России. Он также подчеркнул необходимость ускорения реализации двусторонних соглашений и укрепления всеобщих связей с этой дружественной страной.

Новый посол Исламской Республики в Москве также отметил значимость расширения экономических отношений с Россией.

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