15 дек. 2019 г., 14:50
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Новый посол Ирана в России встретился с Рухани

Новый посол Ирана в России встретился с Рухани

Тегеран, 15 декабря, ИРНА – Новый посол Исламской Республики Ирана в Российской Федерации Казем Джалали перед началом своей дипломатической миссии в воскресенье встретился с президентом страны Хасаном Рухани в Тегеране.

Глава правительства на этой встрече пожелал новому послу в Москве успехов, указав на хорошие двусторонние отношения и региональное и международное взаимодействие Ирана и России.
Рухани призвал нового иранского посла к представлению потенциалов страны бизнесменам и инвесторам частного и государственного секторов России. Он также подчеркнул необходимость ускорения реализации двусторонних соглашений и укрепления всеобщих связей с этой дружественной страной.
Новый посол Исламской Республики в Москве также отметил значимость расширения экономических отношений с Россией.

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