Дерево "Посланник мира и дружбы" представляет мирную доктрину Ирана

"Послание этого дерева – продвижение мира и дружбы между странами и народами", заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана, посещая это художественное произведение в Тебризе на северо-западе страны.

Это произведение изобразительного искусства высотой 4 метра создан иранским мастером Али Ганбари за 8 лет.

У этого дерева 40 веток, который считается священным числом во всех религиях. Пророк Мухаммад (мир ему) в возрасте 40 лет, узнал, что он избран посланником Аллаха и призван нести всему человечеству новую религию — ислам. На этом дереве также находятся 4 ангела, которые молятся за дружбу на земле.

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