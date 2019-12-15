Дерево "Посланник мира и дружбы" представляет мирную доктрину Ирана

"Послание этого дерева – продвижение мира и дружбы между странами и народами", заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана, посещая это художественное произведение в Тебризе на северо-западе страны.
Это произведение изобразительного искусства высотой 4 метра создан иранским мастером Али Ганбари за 8 лет.
У этого дерева 40 веток, который считается священным числом во всех религиях. Пророк Мухаммад (мир ему) в возрасте 40 лет, узнал, что он избран посланником Аллаха и призван нести всему человечеству новую религию — ислам. На этом дереве также находятся 4 ангела, которые молятся за дружбу на земле.
Тебриз, 15 декабря, ИРНА – Художественное произведение дерева "Посланник мира и дружбы" представляет мирную доктрину Исламской Республики Ирана. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.
"Послание этого дерева – продвижение мира и дружбы между странами и народами", заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана, посещая это художественное произведение в Тебризе на северо-западе страны.
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