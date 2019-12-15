Иран и Катар призвали к расширению экономических отношений

Лариджани на встрече со своим катарским коллегой в кулуарах заседания Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Анталье назвал роль Катара позитивным в регионе. "К сожалению жесткие санкции введены против Катара, но ваши тактики не позволяли изолировать страну", добавил он.

По его словам, иранские бизнесмены заинтересованы в торговле с Катаром.

Катарский спикер также на этой встрече заверил, что Катар преодолел санкционный период согласно докладу Всемирного банка. "Президента Ирана Хасан Рухани с начала кризиса в Катаре выступил против санкций в отношении нашей страны", отметил он.

Он подчеркнул, что разрыв отношений с Ираном является условием отмены санкций Катара. "Мы не приняли ни одно из 13 условий, мы хотим переговоров без предусловий".

Говоря о Палестине, Ахмед бен Абдалла бен Махмуд заявил, что палестинский народ должен определить свою судьбу. Он отметил, что Катар поддерживает права Палестины изо всех сил.

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