Вице-спикер парламента Омана заявил о глубоких отношениях с Ираном

Он на встрече со спикером иранского парламента Али Лариджани в кулуарах заседания Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Анталье отметил, что оманские власти стремятся к расширению экономического сотрудничества с Ираном.
"Мы намерены подготовить почву для присутствия иранских бизнесменов на свободных экономических зонах", добавил он.
Говоря о поставке иранского газа в Оман через море, вице-спикер парламента Омана заявил о серьезной воле для реализации проекта. "Есть конкретные технические и экономические проблемы в этом отношении, но мы можем их разрешить министрами двух стран".
Лариджани также назвал двусторонние связи Ирана и Омана хорошими, отметив, что недавние события в регионе не оказали влияние на отношения Тегерана и Маската.
Он также призвал соответствующих министров двух стран работать над проектом поставки газа в Оман.
Лариджани, который находится в Турции для участия в заседании Азиатской парламентской ассамблеи также провел встречу со спикером Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.
Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 2006 году постановлением VII сессии Ассоциации парламентов Азии за мир и стала ее преемницей. Цели организации: координация усилий национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения их роли в обеспечении мира в Азии.
Тегеран, 15 декабря, ИРНА - Вице-спикер Меджлис аш-Шура (консультативного совета, парламента) Омана Абдулла Аль Амри в субботу назвал парламентские и торговые отношения двух стран глубокими.
Он на встрече со спикером иранского парламента Али Лариджани в кулуарах заседания Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Анталье отметил, что оманские власти стремятся к расширению экономического сотрудничества с Ираном.
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