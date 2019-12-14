Иран выступает за расширение многостороннего сотрудничества в рамках АПА, Лариджани

Во время выступления на 12-м заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) Лариджани заявил, что Меджлис прилагает усилия в целях содействия многостороннему сотрудничеству, и намерен представить проект резолюции «Содействие сотрудничеству между государствами-членами в целях сохранения и укрепления многосторонности».

Он выразил надежду на то, что государства-члены дадут яркий сигнал о поддержке АПА дискурса, основанного на взаимопонимании, сотрудничестве и общих интересах на региональном и международном уровнях и укреплении многосторонности.

Лариджани, который находится в Турции для участия в заседании Азиатской парламентской ассамблеи провел встречу со спикером Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.

Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 2006 году постановлением VII сессии Ассоциации парламентов Азии за мир и стала ее преемницей. Цели организации: координация усилий национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения их роли в обеспечении мира в Азии.

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