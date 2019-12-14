Азиатская шахматная команда инвалидов стала вице-чемпионом Межконтинентального Кубка

Первый межконтинентальный шахматный турнир среди инвалидов был проведен в Анкаре, столице Турции, под наблюдением Международная шахматная федерация (ФИДЕ). В этом турнире азиатская шахматная команда инвалидов, в состав которой вошла иранская слепая шахматистка Малихе Сафаи, получила серебро чемпионата.

Европейская команда также стала чемпионом соревнований.

В этом турнире приняли участие спортсмены-инвалиды с четырех континентов, в том числе из Азии, Европы, Африки, США и команда спонсоров.

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