Азиатская шахматная команда инвалидов стала вице-чемпионом Межконтинентального Кубка

Первый межконтинентальный шахматный турнир среди инвалидов был проведен в Анкаре, столице Турции, под наблюдением Международная шахматная федерация (ФИДЕ). В этом турнире азиатская шахматная команда инвалидов, в состав которой вошла иранская слепая шахматистка Малихе Сафаи, получила серебро чемпионата.
Европейская команда также стала чемпионом соревнований.
В этом турнире приняли участие спортсмены-инвалиды с четырех континентов, в том числе из Азии, Европы, Африки, США и команда спонсоров.
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