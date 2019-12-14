Иран назвал цели визита Рухани в Японию

Мусави сказал, что расширение отношений с Японией есть одной из главных целей поездки. «Япония - важная страна в Западной Азии, и у нас разные отношения с ними», - отметил он.

«Япония внесла предложения о снижении напряженности в регионе, которые были добросовестными и надеемся предпринять шаги к желаемому результату в течение визита президента.

Представитель МИД заявил, что Тебриз имеет стратегическую позицию и может сыграть определенную роль в отношениях с соседними странами. «Импорт является одним из наших основных планов с соседними странами, и мы приняли ряд двусторонних решений со странами региона», - пояснил он.

Мяч на стороне США

«После освобождения иранского заключенного в Соединенных Штатах Зариф сделал в своем твиттере предложение о закрытой передаче, и теперь после обмена мы готовы обменять всех заложников, которые у нас есть в США, и мяч на стороне США», - отметил он.