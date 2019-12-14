Зариф провел встречу с советником премьера Ирака по вопросам нацбезопасности

"Стороны обменялись мнениями по поводу последних политических событий в Ираке", говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Переговоры с главой МИД Польши

Иранский глава МИД также провел переговоры с польским коллегой Яцеком Чапутовичем. "Собеседники обменились мнениями по вопросам двусторонних отношений, важным и актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", говорится в сообщении МИД.

Doha Forum - международная престижная платформа для диалога, основанная в 2000 году и объединяющая мировых политических и экономических лидеров, представителей международных организаций и экспертов для обсуждения проблем современного мира и обмена идеями о путях их решения.

Doha Forum 2019 проводится под заголовком «Переосмысление управления в многополярном мире» с целью развернуть диалог о возникающих в быстро меняющемся мире тенденциях и современных требованиях для создания более эффективных систем управления.

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